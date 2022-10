AaB afværgede pokalfiasko i Vanløse

Sædvanligvis dækker Pallesen pladsen som højre back, men grundet tre skader i det centrale forsvar var han henvist til agere midtstopper sammen med 18-årige Sebastian Otoa. Efter pausen blev midtbanespilleren Malthe Højholt så Pallesens makker i det afbudsramte forsvar.

Fra anden halvlegs start fik AaB et overtag, og et tungt pres førte til et straffespark ni minutter efter sidebyttet. Lasse Krogh - søn af europamester Mogens Krogh - valgte den rigtige side og pillede Allan Sousas straffespark.

I perioden efter det brændte straffespark trykkede hjemmeholdet på for en 2-0-scoring, men Theo Sander storspillede i AaB-målet og holdt sit hold inde i opgøret.

Med et kvarter igen fik AaB endnu et straffespark. Allan Sousa blev atter sat til at sparke, og han valgte den modsatte side end sit første forsøg, og denne gang var det med mere held.