Qatar vinder kampen om asiatisk fodboldværtskab

- Qatars evner og historik med at arrangere store internationale sportsbegivenheder og landets øje for detaljen er beundret over hele verden, lyder det fra AFC-præsidenten.

Det er tredje gang, Qatar skal være vært for Asian Cup. Det skete første gang i 1988 og senest i 2011.

Næste års turnering skulle have været afviklet mellem 16. juni og 16. juli næste år. På grund af varmen i Qatar er det ifølge nyhedsbureauet Reuters tænkeligt, at den bliver flyttet til senere på året eller begyndelsen af 2024.

Det samme skete med VM-slutrunden, som ganske usædvanligt skal spilles i november og december for at sikre tålelige temperaturer for spillerne.

Valget af Qatar som VM-vært har affødt protester i nogle dele af verden. Her peger man især på landets tvivlsomme forhold til basale menneskerettigheder og kritisable omgang med migrantarbejdere.