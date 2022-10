Sent mål sikrede FCM-sejr hjemme over Horsens

Begge hold kom fra pausen uden at være i stand til at skabe reelle målchancer.

Særligt FCM havde svært ved at skabe tempo nok i spillet til at komme gennem gæsternes kæder og udnytte de få kontraangreb, holdet fik.

Med ti minutter igen trak Horsens Alexander Ludwig et rødt kort, da forsvarsspilleren nedlagde hjemmeholdets kantspiller Gustav Isaksen, der havde frit løb mod mål.

FCM fik derfor muligheden for at lægge et pres mod kampens slutning. Det udnyttede Kristoffer Olsson, da han sendte bolden i mål med blot fire minutter tilbage.

Efterfølgende havde Isaksen bolden i mål, men i stedet for 3-1, annullerede VAR målet for et frispark midt på banen forinden.