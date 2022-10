Real sejrede i El Clasico og går alene i spidsen for La Liga

Dermed har det været en sort uge for Barcelona, der onsdag kun fik 3-3 hjemme mod Inter, og nu får meget svært ved at avancere i Champions League.

To mål i første halvleg grundlagde Reals sejr. Barcelona - uden den skadede Andreas Christensen - var længe tandløs, men alligevel lykkedes det at skabe spænding til sidst med en reducering og chance for udligning, før Real slog sejren fast.

Karim Benzema er storfavorit til at få Ballon d’Or-prisen overrakt mandag, og kort inde i sæsonens første El Clasico understregede han, hvorfor han regnes blandt klodens bedste angribere.