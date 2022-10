Topholdet Arsenal overlevede tungt pres og slog Leeds

Arsenal måtte slide for sejren, da klubben søndag eftermiddag var på visit hos Leeds, som havde Rasmus Nissen Kristensen med i hele kampen.

Premier Leagues tophold var under et massivt pres efter pausen, men lykkedes i sidste ende med at hive en 1-0-sejr hjem.

I overtiden opstod der stort drama, da dommer Chris Kavanagh pegede på pletten og gav Arsenals Gabriel rødt kort.