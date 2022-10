FCK fik point dybt inde i overtiden af dramatisk derby

I et dramatisk derby søndag eftermiddag sikrede FC København sig et sent point, da en scoring dybt inde i overtiden gjorde det til 1-1 mod rivalerne fra Brøndby.

På Brøndby Stadion havde værterne ellers været bedst med masser af chancer, og nordmanden Ohi Omoijuanfo havde bragt sit hold på tavlen før pausen.

Men selv om Brøndby havde chancerne til mere, så lykkedes det for FCK at stjæle det ene point, da Roony Bardghji i otte minutters overtid udlignede.