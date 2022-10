Viborg holder sig i toppen efter sløj nulløsning mod OB

Det var ikke en kamp, der vil gå over i historien som en af de bedste, da Viborg og OB spillede 0-0 i et opgør, der savnede offensiv kvalitet.

Det var en chancefattig og jævnbyrdig kamp, hvor begge trænere måtte sidde med en fornemmelse af, at deres hold manglede den sidste skarphed i afgørende situationer for at komme foran.