FCK-fans samles for at demonstrere mod forbud

FC København-fans er blevet udelukket fra at overvære søndagens udekamp mod Brøndby i Superligaen.

Som reaktion på forbuddet var der søndag formiddag annonceret en fan-demonstration med samling på Københavns Hovedbanegård.

Frem mod klokken 10.00 blev der fyldt godt op under uret i den store afgang- og ankomsthal, og samtidig var politiet mødt talstærkt frem for at sikre god ro og orden.