Dortmund: Københavns Politi ønsker ikke vores fans til byen

Ritzau har lørdag aften forsøgt at få dette bekræftet af Københavns Politi, men det har ikke været muligt.

Ønsket fra Københavns Politi kommer på baggrund af, at der var optøjer, da de to klubber 6. september mødte hinanden i Dortmund.

Ved den lejlighed var der uroligheder mellem de to klubbers fans både på og uden for stadion. På stadion blev der ikke mindst affyret store mængder pyroteknik mellem fanafsnit.

Derudover var hooligans fra Brøndby rejst til Dortmund for at støtte den tyske klub mod den danske rival, og der var eksempler på, at Brøndby-hooligans overfaldt FCK-fans op til kampen.