I nettet kom bolden faktisk også. Efter en lille halv time spillede FCN bolden dybt inde i AGF’s felt, og pludselig dukkede Mads Kristian Hansen op og sparkede kulgen i rusen. Problemet var bare, at linjedommeren havde opdaget en offside, og så blev målet underkendt.

Noget kunne tyde på, at der skulle tilfældigheder til, hvis der skulle scores et mål. Og tilfældigt var det også, da et blev rettet af og ramte Yann Bisseck på armen. Dommeren blev af VAR kaldt ud for at bedømme den selv, og så blev kendelsen ændret fra hjørnespark til straffespark til FCN. Den tog den purunge Andreas Schjelderup sig iskøligt af. 1-0 til hjemmeholdet.

Kort tid efter fløjtede dommeren til pause.