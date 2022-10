Det bizarre fodboldefterår blev udstillet i Brøndby

1

Topklubber i problemer

Hvem havde troet, at FC København, FC Midtjylland og Brøndby alle ville være at finde uden for toptre over halvvejs inde i grundspillet? Givetvis ingen. Landets tre største klubber har alle haft et problemfyldt efterår med spillemæssig ustabilitet, skader og ikke mindst for få sejre. To af dem har endda skiftet cheftræner siden sæsonstarten.

Søndagens derby på Brøndby Stadion, der bød på intensitet, masser af nærkampe og en scoring dybt inde i overtiden, endte med et resultat, som ingen af holdene for alvor kan bruge. Nok udlignede den 16-årige FCK’er Roony Bardghji til slut Ohi Omoijuanfos føringsmål, hvilket sikrede hovedstadsklubben et point i jagten på at forsvare mesterskabet, men med 19 kampe igen skal FC København fortsat hente 47 point for at nå det antal point (64,5), der i snit har været nok til at vinde titlen de seneste to sæsoner.