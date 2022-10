Silkeborg udraderede rumænere i ny europæisk sejr

FCSB havde et par gode tilbud fra kampens start, men rumænerne fik en spand kold vand i hovedet, da Kasper Kusk efter 12 minutter gjorde det til 1-0.

Han rundede køligt rumænernes keeper og lagde bolden ind.

Den første pibekoncert lød fra de krævende tilskuere, og den blev intensiveret blot fire minutter senere.

Anders Klynge skruede et hjørnespark direkte ind til 2-0, da den noget usikre rumænske keeper snublede over Nicklas Helenius tæt under mål.

Hjemmeholdet virkede uden tro på noget som helst, og ud over sporadiske langskudsforsøg, som Nicolai Larsen let tog sig af, var Silkeborgs mål ikke truet i første halvleg.