VM-chef vil have fodboldbosser til at droppe politisk fokus

- Mange mennesker snakker om problemer med migrantarbejdernes arbejdshold. Men de er ikke eksperter i det, de snakker om. Det virker for mig, som om at de føler sig forpligtet til at tale om det. Jeg synes, de skulle læse og uddanne sig selv i, hvordan tingene foregår i Qatar.

- Når folk kommer ud og siger, at de synes, at der skal være en kompensationsfond for migrantarbejdere i Qatar, så læser de bare op af et stykke papir.

- Det spørgsmål bør man overlade til eksperterne. I stedet bør fodboldlederne fokusere på deres eget hold, siger Nasser Al-Khater.