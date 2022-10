Salah og Firmino slagter slagne Rangers i målshow

Liverpool kæmper med at finde det gode spil frem for tiden, men onsdag så det særdeles lovende ud for Merseyside-holdet.

Her blev det nemlig til en knusende 7-1-sejr over Rangers i Champions League. Den havde Mohamed Salah og Roberto Firmino meget stor andel i.

Salah lukkede kampen med et hattrick, efter at Roberto Firmino forinden havde lavet to mål og en assist.