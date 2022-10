Officielt: Norden afleverer bud på EM i kvindefodbold 2025

- Vi vil med slutrunden udvikle kvindefodbolden i hele Europa, og jeg er stolt af, at buddet bunder i de nordiske værdier om lige muligheder, bæredygtighed, diversitet og inklusion, siger DBU’s formand, Jesper Møller.

- Jeg er glad for, at buddet også afspejler vores mål om at få flere piger og kvinder til at spille fodbold.

- Et EM i Norden skal også vise vigtigheden af at kæmpe for den europæiske sportsmodel med grundværdier som solidaritet og fællesskab, siger Jesper Møller.

Den kommende EM-vært offentliggøres 25. januar næste år. Hvis Uefa vender tommelfingeren opad for det nordiske EM-bud, vil i alt otte kampe blive afviklet på dansk jord fordelt på de to værtsbyer, København og Odense.