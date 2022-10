Deler i Dortmund sendte City videre i Champions League

Resultatet var til at leve med for FC København og den danske klubs mulighed for at ende på tredjepladsen, der giver adgang til Europa League.

Alt tyder på, at FCK og Sevilla, der begge har to point, kommer til at kæmpe om den plads, og netop de to klubber møder hinanden i næste runde i Champions League 25. oktober.

Tirsdag aften sikrede Real Madrid sig også avancement fra gruppe F trods uafgjort mod Shakhtar Donetsk. Dermed er der altså sat navn på to af de 16 deltagere i ottendedelsfinalerne, som spilles i foråret.