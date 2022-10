Overtidsscoring holdt liv i Reals ubesejrede stime

Alligevel formåede man at give Real Madrid kamp til stregen. Oleksandr Zubkovs hovedstødsscoring i anden halvlegs første minut bragte holdet i spidsen og på vej mod en meriterende triumf.

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti forsøgte ihærdigt at få sit mandskab op i gear og havde midt i anden halvleg brugt alle sine fem udskiftninger.

Anstrengelserne så dog længe ud til at være forgæves, for det kneb med at skabe store chancer. De fem annoncerede tillægsminutter var faktisk gået, da Rüdiger satte hovedet på et indlæg fra sine tyske landsmand Toni Kroos.

Dermed skal man fortsat tilbage til 8. maj for at finde Real Madrids seneste nederlag. Dengang tabte man 0-1 til Atlético Madrid i den spanske liga.