Anføreren tager endnu en sæson i Lyngby

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Marcel er en type, der altid går forrest. I øjeblikket vikarier han i forsvaret, hvilket er et godt eksempel på hans lederevner, siger Lyngby-direktør Andreas Byder.

31-årige Rømer kom til Lyngby fra Sønderjyske i 2019. Han har tidligere optrådt for HB Køge og Viborg og er noteret for 243 kampe i den bedste række.

- Han har en fantastisk boldomgang og et godt øje for sine holdkammerater, og så er han en stærk kulturbærer for hele klubben. Vi er sindssygt glade for, at Marcel også fremadrettet er at finde i kongeblåt, siger Andreas Byder.