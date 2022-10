Mwepu glæder sig over, at han nåede at spille på højeste niveau i Premier League.

- Nogle drømme får dog en ende, så det er med vemod, at jeg meddeler, at jeg er nødt til at lægge støvlerne på hylden efter lægelig rådgivning.

- Det bliver dog ikke slutningen på mit engagement i fodbold. Jeg planlægger at forblive involveret i en eller anden rolle, siger Enock Mwepu til klubbens hjemmeside.

Han skiftede til Brighton i 2021 efter at have været på kontrakt i fire år hos Red Bull Salzburg.

Han nåede 27 optrædener for Brighton, heraf 24 i Premier League.