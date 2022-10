FCM kan præsentere overskud på 35 millioner kroner

- Stadionudvidelsen vil på sigt give muligheden for, at vi kan øge de kommercielle indtægter markant, mens de nye faciliteter i både Nigeria og Ikast vil give spillere og trænere bedre betingelser for at indfri vores målsætning om at blive et top 50-hold i Europa, siger Steinlein.

FCM blev i sidste sæson nummer to i Superligaen og vandt pokalturneringen.

I den nye sæson, hvor FCM er med i Europa League-gruppespillet, ligger man efter 12 runder på en femteplads med 17 point.

FCM havde en egenkapital på 307,5 millioner kroner ved årsregnskabets afslutning.