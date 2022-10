1308 hooligans får inddraget pas for at forhindre VM-uro

- Vold, grovhed og uroligheder tolereres ikke her, og den slags kriminel adfærd vil ikke blive tolereret under VM, hvilket er grunden til, at vi har denne bestemte tilgang, siger hun.

Helt konkret drejer det sig om 1308 personer. Hvis de ikke indleverer deres pas, og hvis de forsøger at rejse til Qatar for at tage til VM, kan de stå til både bøde- og fængselsstraf.

Fængselsstraffen kan være helt op til seks måneder. Bødestraffen har ikke nogen øvre grænse.

Ballademagernes pas kommer til at være i myndighedernes varetægt frem til turneringens afslutning midt i december. Ønsker man at rejse til udlandet i den periode, skal man søge om at få del i en specialordning.