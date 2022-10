Lyngby-es med første mål i to år: Glad for at hjælpe igen

- Jeg var fucking glad, da bolden fløj i mål. Der har været meget snak om, at jeg ikke havde scoret i lang tid, så jeg var bare glad for, at jeg endelig fik scoret. Så det vil jeg gerne bygge videre på.

- Den ene dag kan jeg spille godt og være verdens bedste, hvor jeg kan spille mindre godt i den næste og være verdens dårligste. Sådan er fodbold, så jeg skal bare nyde det nu.

Det har dog været en lang kamp for Lyngbys offensive es, men den seneste tids form lover godt for fremtiden.

- Jeg har det rigtig godt. Jeg har ventet på min chance, som jeg nu har taget efter to gode kampe. Så jeg er selvfølgelig glad for, at jeg kunne hjælpe holdet igen. Nu skal jeg til at bygge noget stabilitet på, siger Corlu.