Indskiftere reddede Manchester United fra fiasko i Cypern

Med sejren er United toer i gruppen med seks point. Real Sociedad fører an med maksimum ni point efter en 2-0-sejr over Sheriff Tiraspol.

Der var ingen fare på færde for United i de første 34 minutter. Hjemmeholdet havde intet at byde ind med og var travlt beskæftiget med at forsvare sig.

Omonia-keeper Fabiano hev to store redninger frem, og overliggeren tog fra, da Bruno Fernandes forsøgte sig med et lob.

Pludselig stod den alligevel 1-0 til hjemmeholdet. Venstrebacken Tyrell Malacia forsøgte at drible sig ud af problemer som bageste mand, og det straffede Omonia prompte ved den iranske angriber Karim Ansarifard.