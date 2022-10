Barcelona forventer rekordomsætning og stort overskud

Klubben bemærker desuden, at man havde ekstraordinære omkostninger til spillerindkøb i januar, da førsteholdet havde brug for forstærkninger, men at lønbudgettet samtidigt er blevet bragt ned.

Det skete blandt andet med et farvel til klubikonet Lionel Messi, som skiftede til Paris Saint-Germain på en fri transfer i sommeren 2021.

Barcelonas økonomiske vicepræsident, Eduard Romeu, slår på et pressemøde fast, at klubben vil fortsætte med at forsøge at nedbringe sit lønbudget, men det udelukker ikke, at Messi kan vende tilbage.

- Messi er et aktiv for Barcelona, og dørene er åbne. Det er en sag for den sportslige afdeling, og hvis den ønsker det, tager vi hul på arbejdet, siger Romeu ifølge AFP.