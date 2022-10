Officielt: Spanien og Portugal tager Ukraine med i VM-bud

Foreløbig er det ikke udspecificeret, hvilken rolle Ukraine er tiltænkt i afviklingen af slutrunden. Den britiske avis The Times skrev mandag, at landet ønsker at være vært for en af de indledende grupper.

Det fremgår dog af pressemeddelelsen, at indlemmelsen af Ukraine ikke ændrer på den etablerede køreplan. Ingen af de planlagte 11 spanske og 3 portugisiske spillesteder vil blive taget ud af ligningen.

Forslaget har ”ubetinget støtte” fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), lyder det.

VM-værten i 2030 er endnu ikke officielt udpeget. Slutrunden i år skal afholdes i Qatar, mens USA, Canada og Mexico deles om værtskabet om fire år.