Se målene: En dag med uafgjorte kampe, en mindre målfest i Randers og drama i Aarhus

Lyngby- Viborg 1-1

To tidlige mål var egentlig alt for lidt i en kamp, som Viborg indledte bedst, men som bundholdet Lyngby burde have vundet efter at have skabt flere gode muligheder i anden halvleg, men Frederik Gytkjær måtte se sin træffer til 2-1 blive underkendt af VAR. Lyngbys islandske veteran, Alfred Finnbogasson, fik en skade, der holder ham ude resten af efteråret, hvilket ikke øger Lyngbys chancer for at samle point nok sammen til at undgå nedrykning.