FC Midtjylland-træner Albert Capellas indledte med Anders Dreyer på bænken, han afløste Sory Kaba fra begyndelsen af anden halvleg, i forsvaret blev anfører Erik Sviatchenko byttet ud med Juninho.

10 minutter ind i anden halvleg reducerede Gustav Isaksen til 1-2, da han sparkede Pione Sistos indlæg i jorden, hvorefter bolden svævede over Feyenoord-målmanden og i nettet. Målet gav ikke for alvor hjemmeholdet et overtag, mens Feyenoord primært skulle have tiden til at gå, og det gav en rodet og ustruktureret fodboldkamp med bunkevis af frispark og fejlafleveringer.

Midtvejs i anden halvleg sparkede Pione Sisto et frispark på oversiden af overliggeren, det blev hans sidste aktion, da han straks efter blev byttet ud med Edward Chilufya, en disposition, som virkede underlig, da Pione Sisto var en af de få, der turde udfordre.

Seks minutter før tid meldte Evander sig for alvor tilbage i kampen, da han sparkede bolden mod fjerneste stolpe, hvor hans landsmand, Juninho, kom flyvende og med støvlesnuden skubbede bolden ind til 2-2, der blev kampens resultat.