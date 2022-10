Manchester Citys skræmmende kollektiv imponerer FCK-træner

Inderst inde har Jacob Neestrup nok også svært ved at tro på det, men det er vigtigt for ham, at FCK disker op med en ordentlig omgang fodbold mod Pep Guardiolas tropper.

- Vi skal som minimum levere en præstation, hvor jeg kan sige, at sådan der skal mit fodboldhold spille, siger Jacob Neestrup.

Hos bookmakerne er FCK kæmpe underdog, og på papiret er der da også klasseforskel. Særligt fordi anfører Carlos Zeca samt Rasmus Falk og Nicolai Boilesen er ude med større eller mindre skader.

- Det bliver en stor mundfuld, men det vidste vi godt på forhånd. Manchester City er et klassehold, uanset hvem de spiller med, siger Jacob Neestrup, som mener, at man for ofte fokuserer på enkelte spillere fra City-holdet.