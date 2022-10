DBU: Fagligt indhold berettiger deltagelse i Qatar-event

- Vi kan ikke stå til ansvar for, hvad andre bruger vores deltagelse til. Men vi er meget opmærksomme på, hvad vi selv bidrager til.

- Vi stiller ikke op til aktiviteter, fotos eller optagelser, der kan bruges i markedsføring for Qatars VM-værtskab, siger Jakob Høyer.

Kommunikationschefen understreger, at han generelt er enig med Elsborg og Play the Games kritik af Qatars PR-maskine.

- Jeg forstår kritikken og er enig i, at der op til VM er masser af former for reklame og profilering af værtskabet. Derfor siger vi også nej til en række aktiviteter.

- Der er også arrangementer som den her konference, som har så stort fagligt indhold, at det er relevant, at vi deltager på vegne af dansk fodbold. Vi mener, at vi bør kunne deltage i workshops, der har et fagligt og sportsligt fokus, siger Jakob Høyer.