Bayern München gjorde kort proces i nedsabling af tjekker

Bayern München har taget sæsonens indtil videre største sejr i Champions League.

Tirsdag aften vandt den tyske storklub legende let med 5-0 over tjekkiske Viktoria Plzen efter tre scoringer på kampens første 20 minutter.

Bayern topper derfor gruppe C med maksimumpoint efter tre spillerunder og en målscore på 9-0. Mens tyskerne er godt på vej til at sikre avancement allerede, står Plzen noteret for nul point.