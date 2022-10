Brøndby fratages udebaneafsnit resten af året

Noget af fyrværkeriet blev kastet ind på banen, ligesom der blev brændt hul i sikkerhedsnettet, der er ophængt mellem udebaneafsnittet og banen.

I sin afgørelse påpeger disciplinærinstansen også, at video og billeder viser ”alvorlige og voldsomme episoder” ved indgangen til Brøndbys tilskuerafsnit.

- Personer med tilhørsforhold til Brøndby IF angreb både vagter og politiet ad to omgange, hvorved det lykkedes at få befriet to personer, der havde medbragt pyrotekniske artikler, og som derfor var tilbageholdt.

- Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at video- og billedmateriale viser, at der under disse episoder var såkaldt gate crash, hvorved der kom et større antal personer ind på Brøndby IF’s tilskuerafsnit uden at være visiteret, lyder det.