Mandag aften var der lagt op til et vaske ægte festfyrværkeri, da Silkeborg IF hjemme tog imod Randers FC, og de fremmødte tilskuere skulle holde vågent øje for at følge med i kampens start.

Men en sejr kunne Silkeborg overtage Randers FC’s andenplads, mens udeholdet havde muligheden for at spille sig op ved siden af FC Nordsjælland på førstepladsen. Det vil kræve, at holdet kunne rejse sig ovenpå to nederlag i træk.