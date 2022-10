OB-sejr over FCM udløser fjerdeplads

En horribel sæsonstart med ét point i fem kampe er for alvor vendt for den fynske traditionsklub. I de seneste ni kampe har OB fået hele 18 point, og tirsdag aften tog de tre mere efter en 2-1 sejr over midtjyderne, hvilket distancerer klubben fra nedrykningsstregen.

I selve kampen var OB storspillende i flere af kampens faser. Allerede efter to minutter fik OB-angriberen Issam Jebali en god mulighed på baggrund af en dårlig clearing fra midtjyderne. Igen og igen var OB hurtige i kontrafasen. De defensive problemer fortsatte for FC Midtjylland i resten af første halvleg, hvor midtjyderne aldrig selv formåede at blive farlige. OB’s strabadser gav pote i første halvlegs forlængede spilletid. Efter et VAR-tjek fik ”Striwerne” et straffespark, som Issam Jebali satte sikkert forbi Jonas Lössl.