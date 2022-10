Fænomenet Erling Haaland viste en ufattelig evne igen - denne gang førte det til en ydmygelse af FCK

Heldigvis for danskerne blev Erling Haaland udskiftet i pausen for at blive sparet lidt midt i det travle kampprogram. Ikke desto mindre blev Manchester City ved med at score og dominere. Riyad Mahrez udnyttede et straffespark lige efter pausen.

Tempoet faldt, mens bolden forblev klistret til Manchester City-spillernes fødder. Et kvarter før tid var FC København pludselig tæt på at reducere to gange inden for et minut. I det næste angreb scorede Julian Alvarez til 5-0. På kampens allersidste chance var det tæt på 6-0, men Kamil Grabara leverede endnu en flot redning. Således sluttede en aften, der måtte gå galt for de danske fodboldmestre.