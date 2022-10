Berørt klubpræsident tager ansvaret for stadiontragedie

125 mennesker døde, da optøjer lørdag brød ud på Kanjuruhan Stadium i Indonesien. Det har klubpræsidenten for hjemmeholdet Arema FC mandag påtaget sig ansvaret for.

Arema FC tabte i egen hule med 2-3 til Persebaya Surabaya, og det fik en gruppe tilhængere til at invadere banen.

Politiet forsøgte at tvinge de tusindvis af fans til at vende tilbage til tribunerne og affyrede tåregas, efter at to betjente ifølge politiet var blevet dræbt.