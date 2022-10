Osasuna har brudt Real Madrids suveræne sejrsstime

Real Madrid kom foran med 1-0 umiddelbart før pausen. Her endte et indlæg fra Vinicius Junior på højrekanten med at sejle ind i mål, selv om det måske burde have været annulleret.

To Real Madrid-spillere stod nemlig i offside-position, og Antonio Rüdiger forsøgte endda at sparke ud efter bolden, men dommeren vurderede ikke, at de to Real-spillere påvirkede spillet.

Scoringen fik dermed lov til at stå ved magt, og Real Madrid var dermed foran med 1-0.

Den tilbagelænede stil fra hjemmeholdet blev dog straffet fem minutter efter pausen, da gæsterne fik udlignet til 1-1.