Trossards hattrick sørgede for pointdeling på Anfield

Diaz fandt Firmino, som tog et elegant træk inde i feltet og udplacerede Brighton-keeper Robert Sánchez.

Det blev også 3-2 til Liverpool efter 63 minutter, da Robert Sánchez ikke fik bokset bolden væk på et hjørnespark. I stedet røg bolden ind på Brightons Adam Webster og derfra i mål.

Efter selvmålet var Brighton tæt på at svare tilbage kort efter, da angriberen Danny Welbeck headede på mål, men Liverpool-keeper Allison Becker var på plads.

Liverpools forsvar var generelt rystende usikkert, og det udnyttede Trossard til at fuldende sit hattrick efter 83 minutter og score til 3-3.

Backen Trent Alexander Arnold var tæt på at score på et frispark for Liverpool til slut, men Robert Sánchez verfede bolden til hjørnespark.