Lindstrøm brillerede og passerede Rønnow i Bundesligaen

Efter 69 minutter modtog Kolo Muani sit andet gule kort, men Frankfurt var i stand til at holde fast i sejren uden at indkassere mål.

Freiburg udnyttede Unions Berlins pointtab til at komme helt op på siden af berlinerne.

Med en sejr på 2-1 hjemme over Bo Svenssons Mainz har Freiburg ligeledes 17 point i toppen af rækken.

Borussia Dortmund kunne have taget førstepladsen alene, men holdet tabte 2-3 ude til FC Köln.

Julian Brandt bragte ellers Dortmund foran 1-0 efter en halv time, men FC Köln vendte kampen på hovedet i anden halvleg.

Florian Kainz, Steffen Tigges og Dejan Ljubicic scorede for FC Köln, og så betød det mindre, at Dortmund fik en reducering ved et selvmål et kvarter før tid.