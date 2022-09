Bayern bankede Leverkusen og stoppede sløj stime

Sejren sender Bayern op på 15 point for otte kampe, hvilket er to færre, end det overraskende tophold Union Berlin har på førstepladsen. Hovedstadsklubben har endda spillet en kamp færre end Bayern.

Det var Leroy Sane, der via en Leverkusen-spillers fod gjorde det til 1-0 for de forsvarende tyske mestre kun cirka to et halvt minut inde i kampen.

Et lille kvarter senere blev det 2-0. Stortalentet Jamal Musiala sendte et skud mod mål, som Leverkusen-målmand Lukas Hradecky burde have taget sig af.

Men det gjorde den tidligere Esbjerg- og Brøndby-spiller ikke. I stedet endte bolden altså i netmaskerne.