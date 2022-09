AaB-krise fortsatte med uafgjort mod OB

Efter målet fik OB så langsomt mere initiativ med bolden.

Gæsterne havde dog svært ved at skabe de store muligheder for at udligne. Boldomgangen var forudsigelig, langsom og uden kreativitet langt hen ad vejen. Fynboernes eneste chance kom til angriberen Issam Jebali efter 40 minutter. Han headede bolden over mål fra tæt hold.

AaB havde ingen problemer med at overlade initiativet til OB. AaB havde nemlig tilløb til at kunne straffe gæsterne på omstillinger, men skarpheden i den sidste aflevering manglede.