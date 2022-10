Der skulle nye boller på den københavnske suppe, da den nye FC København-cheftræner, Jacob Neestrup, fik sin ilddåb i en intens og jævnbyrdig affære mod AGF søndag aften i Parken.

Det var et velforberedt AGF-mandskab, der kom bedst ud og formåede at sætte hjemmeholdet under pres. FCK havde indledningsvis store problemer med