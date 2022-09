Messi scorede to mål i sin sejr nummer 100 for Argentina

35-årige Messi blev skiftet ind efter 56 minutter og slog til med to mål i slutminutterne af kampen.

Fra kanten af feltet hamrede Paris Saint-Germain-stjernen et langskud fladt i nettet til 2-0 efter 87 minutter.

To minutter senere udnyttede den syvdobbelte Ballon D’Or-vinder et frispark fra næsten samme position og lukkede kampen med sit andet mål.

Publikum havde svært ved at styre deres begejstring for Messi, og tre gange løb tilskuere ind på banen for at komme tæt på ikonet.

En fan i bar overkrop forsøgte at få Messi til at skrive en autograf på ryggen, inden han blev stoppet af sikkerhedspersonale.

Messi scorede også to mål i den seneste testkamp for Argentina, som vandt 3-0 over Honduras i Miami.