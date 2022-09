Aftale skal forbedre fodboldspillernes arbejdsforhold

Aftalen skal ifølge spillernes fagforening fremme og beskytte helt basale principper i forholdet mellem spillere og klubber.

Derudover er det nu nedskrevet på papir, at spillerne skal have medindflydelse på store beslutninger inden for fodboldspillet.

Der er mange forskellige interesser på spil, når det handler om fodboldens fremtidige udvikling.

En undersøgelse foretaget af Fifpro fra maj viste eksempelvis, at 87 procent af de professionelle fodboldspillere ønsker at begrænse perioder med et tæt kampprogram.