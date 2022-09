Kasper Hjulmand frygter nye skader inden VM

Alle de danske VM-bejlere håber selvsagt på at komme med til slutrunden, men det nytter ikke at spille med livrem og seler hver eneste dag frem til VM, siger Christian Eriksen.

- Jeg tænker overhovedet ikke på risikoen for at blive skadet. Så snart man tænker på det, så bliver man skadet. Jeg tror ikke, at der er nogen, der går ud fra, at de bliver skadet.

- Jeg tror, at folk kommer til at glemme landsholdet i den næste periode, for nu kommer det til at handle om klubhold, siger Eriksen.

Kasper Dolberg, der missede sæsonopstarten med en skulderskade, vil bruge VM som en motivation for at stå så skarpt som muligt.

- Jeg kommer da helt sikkert til at tænke på VM hver dag, men det er kun en god ting. Det gør kun, at jeg bliver endnu mere fokuseret på at komme med, og at jeg er obs på min krop.