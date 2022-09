- Jeg synes altid, at Christian har været en fantastisk spiller. Når man har to så gode ben og kan holde til så meget, så tror jeg stadig, at det bedste er foran ham. Han bruger al sin kløgt, ro og erfaring, og han har så meget ro i kroppen, at han ikke kan blive stresset på en fodboldbane.

- Han er positiv og afklaret, og jeg ved ikke, om der er en forbindelse til det, der skete (hjertestoppet under EM sidste år, red.). Han spiller med et enormt overskud for United og for os. Uden for banen er han fuld af positivisme, siger Kasper Hjulmand.

Eriksens positive sind kan eksempelvis ses, når han giver sin vurdering af, hvor Danmark står før VM-slutrunden i Qatar om to måneder.

- Vi har fået en god optakt til den slutrunde, der venter lige om hjørnet.