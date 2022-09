Færøerne har taget stor skalp med sejr over Tyrkiet

Sejren var Færøernes anden i gruppespillet i Nations League, og færingerne fik revancheret nederlaget på 0-4 til Tyrkiet tilbage i juni.

Kampens resultat ændrer dog ikke på, at Tyrkiet endte som vinder af gruppen og dermed rykker op på Nations Leagues næsthøjeste niveau.

På øverste hylde i Nations League sikrede Holland sig avancement til turneringens Final 4-stævne med en sejr på 1-0 over naboerne fra Belgien på et mål af Liverpool-stjernen Virgil van Dijk.

Holland lå allerede inden kampen på førstepladsen i sin gruppe og skulle bare undgå et nederlag for at indløse billet til semifinalen.

Hollænderne nåede finalen i den første udgave af Nations League tilbage i 2019, men tabte til Portugal.