Goran Pandev annoncerede torsdag, at han indstiller fodboldkarrieren.

39-årige Pandev kan se tilbage på en karriere, der varede over to årtier. Han er den mest scorende spiller for Nordmakedonien.

38 mål i 122 kampe blev det til på landsholdet, som nåede frem til EM-slutrunden i 2021. Han spillede sin sidste landskamp mod Holland ved den lejlighed.