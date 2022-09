Simon Kjær: Vi havde for mange dumme boldtab

- Vi kunne ikke bruge et nederlag til noget og skulle frem på banen. Det skabte en masse fejl fra vores side, siger Christian Eriksen til TV 2.

Manchester United-spilleren var glad for sin scoring, men ærgerlig over at målet ikke førte til point.

- Målet kom efter en omstilling, og jeg fornemmede, at der var masser af plads. Jeg gav den et skud, og jeg havde masser af selvtillid til at sparke den ind, siger Christian Eriksen.

Danmark skal i sin næste og sidste gruppekamp på søndag hjemme møde Frankrig.