DBU-boss håber på større landsholdsbudget ved gruppesejr

- Vi har ikke fået det, som, vi mener, skal til, for at vi er konkurrencedygtige med andre nationer, siger Peter Møller.

En gruppesejr betyder også, at Danmark til juni skal deltage i Nations Leagues Final 4-stævne sammen med tre andre gruppevindere.

Her står en ny sjat millioner - i euro vel at mærke - samt et trofæ på spil. Alene deltagelsen vil være en milepæl i dansk landsholdsfodbold, mener fodbolddirektøren.

- Det vil være en kæmpe bedrift at vinde en Nations League-gruppe på A-niveau, men det er svært at sammenligne med, om det er lige så stort som at nå en EM-semifinale.

- Det er egentlig heller ikke så relevant, for en gruppesejr og kvalifikation til Final 4 er i sig selv en stor bedrift, for så vil vi være blandt de fire bedste hold i Europa, siger Peter Møller.