Noget så eksotisk som et salg af badelande kan påvirke dansk topfodbold.

Længe har Lalandia været med til at understøtte FC Københavns økonomi gennem deres fælles forankring i koncernen Parken Sport & Entertainment (PSE).

Derfor er det risikabelt at ændre den struktur, lyder det fra Dan Hammer, der har været kommerciel direktør og koncernchef i PSE. Nu kan den nuværende direktør for Royal Arena se til, mens koncernen er ved at blive brudt op.